A Lucca 1/o festival italiano dedicato al Pianeta terra

(ANSA) - LUCCA, 03 OTT - Lucca ospita, dal 6 al 9 ottobre, 'Pianeta terra - Una rivoluzione per la sostenibilità', primo festival italiano dedicato al Pianeta, spiegano gli organizzatori, diretto da Stefano Mancuso, progettato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Nei 4 giorni della manifestazione, al suo debutto e ospitata nella Chiesa di San Francesco, a Palazzo Ducale, nell'Orto Botanico e in altri luoghi, si indagherà "sullo stato di salute del nostro Pianeta, la nostra casa comune, si indicheranno soluzioni, si immagineranno futuri durevoli e soprattutto si proverà a costruire una sensibilità e una coscienza nuove rispetto alle gravi questioni ambientali, le cui conseguenze riguardano il mondo intero". Ma sarà anche "una festa della vita, di ogni singola vita e dell'unico posto dell'universo che conosciamo in grado di ospitarla", così Stefano Mancuso riassume lo spirito con cui è nato il festival. "È questo il tempo in cui è più che mai necessario leggere il mondo tutto con occhi nuovi - dice l'editore Giuseppe Laterza - operando una vera e propria rivoluzione per la sostenibilità: un banco di prova difficile, ma decisivo per il nostro futuro". "Lucca potrà diventare un centro di riferimento per l'innovazione a favore della 'rivoluzione per la sostenibilità'", le parole di Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Sono 70 gli incontri in programma per confrontarsi su ecosistemi, biodiversità, energia, agricoltura e alimentazione, sviluppo urbano, risorse, finanza green, ma oure su storia, antropologia, filosofia, arte, letteratura, musica, fotografia, cinema. Tra i 150 ospiti annunciati Hervé Barmasse, Roberto Battiston, Francesca Bria, Carlo Carraro, Max Casacci, Emanuele Coccia, Paolo Cognetti, Mario Cucinella, Brunello Cucinelli, Roberto Danovaro, Alba Donati, Esther Duflo, Emanuela Evangelista, Adrian Fartade, Fabio Genovesi, Enrico Giovannini, Eduardo Kohn, Vittorio Lingiardi, Vito Mancuso, Federico Marchetti, Maurizio Martina, Barbara Mazzolai, Melania Mazzucco, Piergiorgio Odifreddi, Tommaso Parrinello, Raj Patel, Carlo Petrini, Menno Schilthuizen, Michele Serra, Merlin Sheldrake, Giovanni Soldini, Mario Tozzi, Riccardo Valentini, Gustavo Zagrebelsky. (ANSA).