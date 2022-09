A Pisa torna Food Wine festival

(ANSA) - PISA, 21 SET - E' in programma dal 14 al 16 ottobre la decima edizione del Terre di Pisa Food & wine festival, la mostra mercato con degustazione di prodotti, seminari, laboratori che porterà a Pisa, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele III, oltre 80 produttori di tartufo, pasta, cioccolato, salumi, formaggi, miele, dolci, birra, liquori, la doc Terre di Pisa e l'olio extravergine d'oliva.

La tre giorni enogastronomica, organizzata dalla Camera di Commercio di Pisa in collaborazione con le associazioni di categoria, punta a diffondere la cultura del cibo e del bere di qualità delle Terre di Pisa con uno sguardo attento alla salute e alla sicurezza alimentare. L'evento è una delle iniziative di punta di Vetrina Toscana, la rete della Regione che valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico e come espressione dell'identità del territorio. Tra gli eventi in programma c'è anche, il 15 ottobre dalle 18 alle 19, lo showcooking di Ilaria Moretti, alias Miss Positive, coach e chef creativa per intolleranti attenti alla linea, alla salute e al gusto, foodblogger seguitissima sui social. Food & wine festival dedicherà grande attenzione al mangiare sano e bene con numerose iniziative realizzate in collaborazione con il Centro Nutrafood dell'Università di Pisa: laboratori, giochi e quiz, informazioni su acquisti e consumi consapevoli. (ANSA).