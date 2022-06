'Record' per cantuccini Igp, + 55% produzione nel 2021

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - Il cantuccino toscano Igp continua a crescere. La produzione certificata nel 2021 è salita di uno +55%, attestandosi a 4.122 tonnellate (erano 2.655 t nel 2020).

Con un valore stimabile al consumo che ha raggiunto i 77 milioni di euro, il cantuccio toscano è salito sul podio delle Dop e Igp toscane, al secondo posto dietro al prosciutto toscano Dop e al primo posto per volumi di produzione. All'interno della categoria panetteria e prodotti da forno delle indicazioni geografiche italiane, i cantuccini toscani Igp guidano anche la pattuglia dei prodotti dolciari.

"L'export nell'arco di pochi anni ha fatto un balzo, passando dal 37% al 50%, e la domanda proveniente da fuori confine ha trainato le vendite- spiega il presidente di Assocantuccini, Giovanni Belli -. In particolare nel 2021 sono cresciuti gli Stati Uniti e, in Europa, la Germania, più che compensando le oscillazioni negative di Regno Unito (uscito dalla Ue) e Asia.

E' un risultato a dire il vero senza precedenti e che ci lusinga, ma che impone attenzione. L'andamento dell'export, infatti, dipende anche dalla crescita del commercio internazionale, la quale a sua volta è influenzata dalla geopolitica. E l'attuale conflitto in Ucraina genera gravi tensioni che finiranno per riflettersi sul livello degli scambi internazionali". "La crescita di fatturato ha riguardato la maggior parte delle aziende associate - spiega Belli -. Si tratta di un segnale che stiamo allargando il mercato.

Nonostante il fatto che riuniamo produttori con caratteristiche diverse (piccoli e grandi, artigianali e industriali) e l'essere tutti concorrenti, un mercato in crescita consente di espandere anche i margini di azione delle singole aziende. Confido in un trend favorevole della domanda su base pluriennale, se riusciremo a superare l'attuale situazione di conflitto a livello internazionale". (ANSA).