Nasce Etioca Taxi Cab, veicoli elettrici multi-funzione

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Si chiama Etioca Taxi Cab ed è un taxi elettrico multi-funzione. Lo produce Etioca, azienda internazionale con sede a Gibilterra, nell'officina della storica carrozzeria Coggiola, acquisita di recente. Il progetto è stato presentato in anteprima mondiale alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico di Gibilterra, sir Joseph John Bossano, di Alonso Rojas Ocaña, esperto in Consulenza alle istituzioni pubbliche in Spagna, di Uri Oholy, direttore regionale Ucrania e Stati Baltici della Fondazione Israeliana Keren Hayesod e il deputato Carlo Giacometto.

La piattaforma Anna - ha spiegato Mark Ishakov, imprenditore israeliano, ceo e fondatore dell'azienda - svilupperà anche taxi, veicoli da lavoro (delivery), ambulanze, mezzi di soccorso e di sicurezza e di difesa. Nel 2024 saranno su strada i primi 10.000 veicoli, la produzione annua nel 2025 sarà di 45.000 e raggiungerà le 100.000 unità per anno nel 2027 con un investimento iniziale di 400 milioni di dollari fino a raggiungere 1.2 miliardi di dollari nei successivi 3 anni. Nella sede di Orbassano verranno impiegate nei prossimi 5 anni 120 figure apicali tra designer, progettisti e tecnici di produzione mentre nel sud Italia partirà uno stabilimento pilota che vedrà l'assunzione di oltre 800 dipendenti, in gran parte operai specializzati. Presto verrà anche annunciata la costruzione della futura Giga Plant per la produzione dei veicoli su larga scala. (ANSA).