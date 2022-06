Bindocci confermato alla guida del Consorzio Brunello Montalcino

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 07 GIU - Fabrizio Bindocci è stato confermato, all'unanimità, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, dal nuovo cda dell'ente consortile.

Bindocci, ad dell'azienda Il Poggione è al suo terzo mandato. di cui il secondo consecutivo: resterà in carica per il prossimo triennio. Nel corso del cda eletti anche i tre vicepresidenti: sono Giacomo Bartolommei (Caprili), Riccardo Talenti (Talenti) ed Enrico Viglierchio (Banfi).

"Tra gli obiettivi del prossimo mandato - ha affermato Fabrizio Bindocci - vi è certamente la volontà di consolidare un brand, quello del Brunello, sempre più riconosciuto su scala globale. I margini di miglioramento ci sono, ci attende un altro triennio intenso sul fronte della promozione e della valorizzazione dell'intera piramide qualitativa espressa da Montalcino. Siamo convinti che un Consorzio che rappresenta oltre il 98% della produzione possa fare ancora molto per alzare l'asticella del valore delle proprie produzioni affinando i target di mercato e promuovendo Montalcino quale hub culturale dell'enoturismo internazionale".

Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino riunisce oggi 214 soci, per una tutela che si estende su un vigneto di oltre 4.300 ettari nel comprensorio del comune di Montalcino (2.100 gli ettari a Brunello, contingentati dal 1997), in favore di quattro Dop del territorio (Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino, Moscadello e Sant'Antimo). (ANSA).