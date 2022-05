Giro dell'Elba a nuoto per tutela ambiente dell'isola

(ANSA) - MARCIANA MARINA (LIVORNO), 23 MAG - Il giro dell'Elba a nuoto, in solitaria e in cinque tappe, per un totale di oltre 110 km con l'idea di valorizzare le bellezze della maggiore delle isole dell'arcipelago toscano, ma soprattutto per sensibilizzare le persone e i turisti al rispetto della fragilità ambientale di questi luoghi. E' l'impresa che Giorgio Riva, 35 anni, istruttore di nuoto brianzolo della Canottieri Lecco, ha iniziato stamani alle 8.25 quando si è tuffato dal molo di Pratesi, nel comune di Marciana (Livorno), per affrontare la prima tappa del giro che in circa 6 ore lo porterà a raggiungere il primo traguardo di Portoferraio. Poi, Rio Marina, Pareti e infine l'ultima tappa da Marina di Campo di nuovo a Patresi prevista per il 27 maggio.

Ad accompagnarlo, sempre per rimarcare il messaggio in difesa e sensibilizzazione dell'ambiente, non ci saranno imbarcazioni a motore o gommoni, ma solo i kayak dell'Associazione Sea Kayak Italy di Marciana Marina, che si alterneranno di volta in volta per sostenere l'atleta durante tutto l'itinerario. L'idea, come racconta Riva, che non è nuovo a imprese del genere (nel 2019 ha completato il periplo di 150 km del lago di Como in 7 giorni, poi nel 2021 ha effettuato la traversata, andata e ritorno, delle Bocche di Bonifacio) è nata lo scorso anno dopo il Gte (Grande traversata elbana) con la sua ragazza Manuela, il percorso escursionistico che consente la traversata dell'isola d'Elba, quando si è incontrato con Matteo Galeazzi di Refil Now, che porta avanti sempre all'Elba un progetto di contenimento delle plastiche.

"Con questa impresa - ha spiegato Riva - punto da una parte a valorizzare le bellezze della terza isola italiana, l'Elba appunto, ma allo stesso tempo vorrei sensibilizzare sempre di più le persone, i turisti e i frequentatori di questi posti meravigliosi al rispetto dell'ambiente e di un ecosistema fragile come quello di ogni isola, che merita di essere tutelato". (ANSA).