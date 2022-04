Brigidino Lamporecchio entra in elenco Pat

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Il Brigidino di Lamporecchio (Pistoia) entra definitivamente nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), tra gli oltre 460 prodotti tipici che testimoniano la storia gastronomica dell'alimentazione toscana. Un primo ingresso, è stato spiegato dalla Regione, era avvenuto già nel 2002, ma a inizio dell'estate del 2021 il Comune di Lamporecchio, insieme ai produttori, alle associazioni di categoria e ai maestri brigidinai, ha avviato il percorso con la Regione per l'approvazione dell'aggiornamento della scheda presente nei Pat che, oltre a dar conto del nome del prodotto e della sua storia, riporta la ricetta originale del vero e inimitabile Brigidino di Lamporecchio. A fine anno la Regione Toscana ha poi adottato il decreto con il quale ha aggiornato la scheda del Brigidino di Lamporecchio trasmettendola al ministero delle politiche agricole e forestali.

Le aziende di Lamporecchio (esclusi gli ambulanti) producono in media 223 tonnellate all'anno della famosa cialda rotonda al gusto di anice. I Brigidini accompagnano molte delle sagre di paese che si tengono in Toscana grazie agli ambulanti, detti brigidinai, che li producono direttamente in loco utilizzando la 'giostra', un particolare impianto che ruota durante la cottura, dotato di una tramoggia fatta ad imbuto e di un dosatore.

Il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigani ha detto che "l'inserimento nell'elenco dei Pat in via definitiva è un ulteriore traguardo che ci eravamo prefissati. E' questo per noi un momento di soddisfazione e orgoglio ma anche per i risvolti economici perché è un pezzetto importante della nostra economia locale". "Lamporecchio città amabile della Toscana è il centro di riferimento per un alimento che ti porta gioia e allegria - ha detto il presidente Eugenio Giani - . Il brigidino che in tutta Italia e nel mondo è diventato espressione di un dolce squisito, con caratteristiche di assoluta particolarità nella sua specificità, si lega in modo inequivocabile a Lamporecchio dove si sono venute a creare una vera e propria scuola e una produzione con numeri sempre più alti". (ANSA).