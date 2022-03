Al via la Settimana delle Anteprime di Toscana del vino

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Al via la Settimana delle Anteprime di Toscana, durante la quale i Consorzi di tutela del vino made in Tuscany presentano le nuove annate alla stampa specializzata di settore.

Apertosi oggi con PrimAnteprima - giornata promossa da Regione e Camera di Commercio di Firenze, organizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana - e una testimonial di eccezione, Gianna Nannini, il calendario di degustazioni per gli addetti ai lavori prevede domani 20 marzo 'Chianti Lovers & Rosso Morellino' a cura del Consorzio vino Chianti e Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano. Lunedì 21 e martedì 22 sarà invece la volta di 'Chianti Classico Collection' a cura del Consorzio vino Chianti Classico. Martedì 22 e mercoledì 23 marzo 'Anteprima della Vernaccia di San Gimignano' a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano. Toccherà poi, mercoledì 23 e giovedì 24 marzo, ad 'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano' a cura del Consorzio vino Nobile di Montepulciano Toscana. Infine venerdì 25 marzo 'Anteprima L'Altra Toscana' a cui partecipano il Consorzio di tutela dei vini di Carmignano, Consorzio Chianti Rufina, Consorzio vini delle Colline Lucchesi, Consorzio di tutela dei vini Doc.

Cortona, Consorzio tutela vini della Maremma Toscana Consorzio tutela vini Montecucco, Consorzio del vino Orcia, Consorzio tutela vini Terre di Casole, Consorzio vini Terre di Pisa, Consorzio vini Doc Valdarno di Sopra. (ANSA).