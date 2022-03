Taste, salone eccellenze gusto cresce e va Fortezza da Basso

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAR - Torna Taste, il salone di Pitti Immagine dedicato alle eccellenze del gusto e alle tendenze della cultura food contemporanea e del kitchen lifestyle: la manifestazione si svolgerà dal 26 al 28 marzo a Firenze. Tema dell'edizione 2022, la 15/a, tra presentazioni e partecipazioni speciali, è 'Zero spreco: non sprechiamo il cibo, non sprechiamo l'ambiente'. Le aziende espositrici saranno 450 circa, di cui 120 i nuovi ingressi: oltre 70 aziende in più rispetto all'ultima edizione del 2019. Tra le novità il cambio di sede: Taste cresce e si trasferisce alla Fortezza da Basso, con un percorso espositivo inedito studiato per accompagnare i buyer internazionali, gli operatori specializzati, la stampa e il pubblico di appassionati "nell'esplorazione di nuovi sapori, sorprendenti e inaspettati".

"Questa edizione è molto più che un ritorno in presenza - spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine -: è una manifestazione ripensata e ridisegnata a partire dalle opportunità offerte dagli spazi in Fortezza da Basso, con un percorso di visita più disteso e funzionale, che al tempo stesso garantisce un'esperienza del salone in totale sicurezza, così come avvenuto per la ripartenza dei nostri appuntamenti moda.

Troverete tante eccellenze e nuove scoperte, selezionate con un attento scouting nel mondo della gastronomia italiana, con qualche piccola puntata internazionale, ma anche progetti speciali legati a produzioni che si rivolgono a mercati di nicchia. 'Zero Spreco: non sprechiamo il cibo, non sprechiamo l'ambiente' sarà il tema portante e costituirà il filo rosso di talk ed eventi, portando l'attenzione su esperienze concrete di sostenibilità legate sia al mondo produttivo e all'ambiente, sia a quello dei consumatori finali. Sarà il nostro modo per contribuire alla tutela del territorio e dei suoi prodotti".

Come gli altri saloni di Pitti Immagine, anche Taste ha la sua vetrina digitale attraverso la piattaforma Pitti Connect. Le aziende che partecipano al salone sono già online su taste.pittimmagine.com, per dare la possibilità agli operatori del settore di scoprire in anticipo prodotti e novità, pianificare il percorso di visita in Fortezza e approfondire i temi principali attraverso progetti editoriali, focus da leggere e gallery da sfogliare.

Tra gli appuntamenti e i protagonisti di questa edizione una nuova sezione dedicata ai gin, i Ring di Paolini, le collaborazioni editoriali e gli eventi in città del FuoriDiTaste. (ANSA).