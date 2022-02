A Montepulciano primo evento dedicato tutto al vin santo

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 18 FEB - Prima edizione, il 26 febbraio prossimo, alla Fortezza di Montepulciano (Siena), sede, tra l'altro, del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, di 'Vin Santo Lovers', evento tutto dedicato unicamente al vin santo. In programma una tavola rotonda con storici, enologi, professori, degustatori, giornalisti e comunicatori e un banco d'assaggio dove si potranno degustare i migliori vin santo della Toscana, con anche bottiglie "introvabili, addirittura del 1969".

L'evento si propone di far conoscere questo prodotto molto apprezzato da una nicchia di intenditori, scambiato comunemente con il vino dolce da cantuccini ma che invece, spiegano gli organizzatori, "è uno dei vini passiti più buoni al mondo sul quale le aziende investono tanto ma che fino ad oggi non ha avuto il dovuto risalto, un modo per promuovere il territorio, le aziende, le tradizioni.

La manifestazione è organizzata da Federico Minghi insieme ad Andrea Mazzoni e con la partnership del Consorzio del Nobile di Montepulciano. "Siamo felici come Consorzio di ospitare questa prima edizione di un evento che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso - spiega il suo presidente Andrea Rossi -.

Abbiamo accolto questa scelta di Montepulciano con grande entusiasmo anche perché qui il vin santo vanta una delle prime Doc d'Italia ed ha una storia ancestrale". (ANSA).