In Toscana prima conceria carbon neutral al mondo

Da gennaio 2022 Superior, azienda toscana che opera da oltre 50 anni nel settore delle pelli di lusso per l'alta moda, è la prima conceria al mondo a poter vantare la certificazione Carbon neutral. Lo rende noto la stessa azienda di Santa Croce sull'Arno (Pisa) spiegando di continuare concretamente il percorso di miglioramento della sostenibilità ambientale. "La mia visione da imprenditore - spiega in una nota l'ad Stefano Caponi - è stata quella di creare un equilibrio tra i benefici a medio e lungo termine, garantiti da progetti di innovazione industriale ed efficientamento energetico, con l'investimento in Carbon credits per la neutralizzazione delle emissioni, efficaci sin da subito". Dopo aver calcolato le proprie emissioni di gas serra tramite la Carbon footprint analysis e promosso uno studio di fattibilità per ridurle, particolarmente ottimizzando l'uso di energia, la conceria è diventata la prima nel mondo a compensare le emissioni attraverso l'utilizzo di crediti di carbonio certificati Verified carbon standard (Vcs), principale standard internazionale.

I crediti certificati supportano il progetto di forestazione di Fazenda Nascente do Luar sviluppato nel bioma Cerrado, la savana tropicale più ricca in biodiversità al mondo, localizzata nello stato del Mato Grosso do Sul in Brasile: una regione dove l'allevamento intensivo e l'agricoltura insostenibile hanno causato prima la deforestazione, poi la degradazione del suolo di vaste aree. (ANSA).