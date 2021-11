Balena di cioccolato da record al parco di Pinocchio

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 26 NOV - Una balena di cioccolato da record è quella che sarà esposta dal 4 dicembre al parco di Pinocchio di Collodi (Pistoia). Nell'opera, del peso di 230 chili, trovano spazio anche Pinocchio e Geppetto e sul mare (sempre di cioccolato) sono ricreati alcuni dei rifiuti che inquinano le nostre acque, con l'obiettivo di sensibilizzare alla tutela dell'ambiente marino.

L'opera è ideata dal maestro cioccolatiere Antonio Le Rose e sarà assemblata in questi giorni all'Acquario di Genova, nell'area della vasca dei cetacei. Una volta ultimata partirà poi per Collodi. La 'scultura' resterà visibile fino al giorno dell'Epifania, quando inizierà a essere 'smontata', pezzetto per pezzetto, e donata ai visitatori del parco. (ANSA).