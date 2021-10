Eccellezze agroalimentari Toscana protagoniste a Buyfood a Siena

(ANSA) - SIENA, 13 OTT - Torna in presenza, dal 18 al 20 ottobre a Siena, la terza edizione di BuyFood, la vetrina internazionale dei prodotti certificati dell'agroalimentare made in Tuscany: 63 aziende toscane incontreranno 46 compratori provenienti da 19 Paesi e sono in programma oltre 2000 degustazioni.

L'iniziativa, è stato ricordato, mette in vetrina le eccellenze della Toscana, un settore che con le sole Dop e Igp vale 73 milioni di export. Dopo due giorni di incontri b2b, il 20 si terrà il convegno dedicato alla stampa e che vedrà rappresentanti delle istituzioni insieme a esperti e tecnici.

Tra gli eventi in programma anche una serie di iniziative collaterali come le masterclass riservate ai buyers sull'Olio Evo toscano a denominazione di origine e sui dolci a denominazione geografica. Con 'BuyFood in Vetrina' poi alcuni ristoranti della rete www.vetrina.toscana.it proporranno, dal 14 al 24 ottobre, menù tematici per la valorizzazione dei prodotti del territorio. Il 21 e il 22 ottobre è infine in programma l'educational tour che porterà un gruppo di giornalisti nazionali e internazionali alla scoperta delle filiere produttive di alcune produzioni e dei territori dove nascono.

Buyfood Toscana 2021 è stato presentato nella sede della Regione Toscana da Stefania Saccardi, assessore regionale all'agricoltura, Giuseppe Salvini, segretario Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, presidente PromoFirenze, Davide De Crescenzo, Fondazione Sistema Toscana. "La novità è che finalmente facciamo questa bella manifestazione in presenza - ha detto Saccardi - e poi abbiamo deciso di aprire l'evento anche ai prodotti biologici, ai prodotti di montagna e quindi in qualche modo allarghiamo la manifestazione a tutte le grandi eccellenze che la Toscana esprime sotto il profilo della gastronomia". (ANSA).