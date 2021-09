Nasce bosco bio-sostenibile in ex area industriale del Pisano

(ANSA) - FIRENZE, 21 SET - Tremila nuovi alberi da piantare su sei ettari di terreno per un investimento di 2,2 milioni di euro per il primo bosco bio-sostenibile d'Italia realizzato su un ex terreno industriale nel Pisano. E' quanto prevede l'iniziativa 'Abbraccia un albero, dai vita ad un bosco' di Unicoop Firenze.

Il progetto prevede la bonifica di un'area nel comune di Montopoli (Pisa), lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, precedentemente occupata da un allevamento intensivo di suini e la piantumazione di alberi e piante. Il bosco, è stato spiegato, sarà bio, in quanto incubatore di diversità naturalistica, e sarà sostenibile per l'assorbimento di anidride carbonica grazie alle scelta di specie ad alto assorbimento di CO2 e rapido accrescimento del tronco. L'iniziativa prevede anche la partecipazione popolare: dal 23 settembre al 21 novembre soci e clienti Unicoop Firenze potranno sostenere il progetto del bosco con donazioni alle casse a livello individuale o anche attraverso l'organizzazione di comitati di scopo sul territorio.

Il primo passo è la rimozione e l'avvio al riciclo di 17.000 tonnellate di rifiuti solidi, fra cemento, asfalto, calcestruzzo, operazione che sarà monitorata da Legambiente. Poi si metterà mano al ripristino del terreno e alla piantagione, mentre a novembre cominceranno i primi interventi di piantagione, a marzo 2022 è prevista l'inaugurazione e a maggio le prime visite, che saranno facilitate anche dalla realizzazione di un'aula didattica all'ingresso del parco.

Il progetto è stato presentato da Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, del professor Stefano Mancuso, Stefano Ciafani, presidente Legambiente e Walter Ganapini, componente del Comitato tecnico scientifico di Re Soil Foundation e membro onorario dell'Agenzia europea per l'Ambiente. (ANSA).