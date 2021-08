Rifiuti:Comieco,in Toscana -4,6% differenziata carta in 2020

(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - Nel 2020 in Toscana sono state raccolte complessivamente 296.151 tonnellate di carta e cartone, in calo del 4,6% rispetto all'anno precedente. Nonostante il rallentamento, la Toscana si conferma, però, al secondo posto nazionale per media pro-capite. E' quanto emerge dal 26esimo rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso dal Consorzio nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco).

Questo risultato, spiega una nota, è frutto principalmente delle restrizioni dovute alla pandemia, delle nuove abitudini di vita e consumo, dell'assenza di turisti, della chiusura di esercizi commerciali e della ristorazione, che hanno inciso in maniera determinante sulla produzione dei rifiuti e conseguentemente sulla raccolta differenziata. Nel solo periodo marzo-maggio 2020, durante il lockdown, la raccolta del cartone si è ridotta del 50%. In Toscana, Comieco ha gestito 195.134 tonnellate, pari al 65,9% della raccolta differenziata di carta e cartone (+4,6% rispetto al 2019), trasferendo ai Comuni in convenzione oltre 12,4 milioni di euro in corrispettivi economici. "Anche in un anno difficile come il 2020 - commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco - la raccolta differenziata rimane una pratica consolidata per tutti i toscani, tant'è che quella di carta e cartone rappresenta il 13,7% del totale dei rifiuti urbani prodotti, solo il Trentino Alto Adige fa meglio in Italia. E anche in termini di raccolta pro-capite, la Toscana è nell'olimpo delle migliori: nel 2020 ogni cittadino ha differenziato in media 77,4 kg di carta e cartone, secondo risultato a livello nazionale e primo tra le regioni del Centro Italia". (ANSA).