Per area metropolitana di Firenze 6.800 nuove alberature

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Più di 6800 nuove alberature per uno stoccaggio di oltre 16mila tonnellate di Co2. È quanto prevedono tre progetti di riforestazione presentati dalla Città metropolitana di Firenze e approvati dal ministero della Transizione ecologica. Il finanziamento totale è di quasi 1,5 milioni di euro.

In particolare, con il progetto 'Didattica nel verde', Si prevede di piantare 763 alberi oltre a 1630 arbusti su una superficie complessiva di oltre tre ettari nelle pertinenze di dieci istituti scolastici dislocati nelle aree di Piana fiorentina, Mugello, Alto Valdarno e area Empolese. Sono stati poi stanziati 500mila euro per piantare 1271 alberi e 1500 arbusti su una superficie di 4,7 ettari nelle aree delle Carpugnane, Mantignano e Parco dei Renai, rispettivamente nei comuni di Calenzano, Signa e Firenze, al fine di creare un corridoio ecologico fra Arno e Piana fiorentina. Infine, sono stati destinati 500mila euro per il progetto di piantumazione di alberature nei comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino. In questo caso saranno 4800 gli alberi piantati, su una superficie di 6,7 ettari. (ANSA).