Parco San Rossore, tutta a led illuminazione tenuta

(ANSA) - PISA, 15 LUG - L'illuminazione della Tenuta di San Rossore, nel parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli tra le province di Pisa e Lucca, sarà completamente a led: sono in partenza i lavori di Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata ad illuminazione pubblica e artistica, digitalizzazione, servizi innovativi e mobilità elettrica, che sostituirà tutti i corpi illuminanti e le ottiche con un sistema di moderna generazione.

Lo rende noto lo stesso Parco. I lavori si concluderanno entro il mese di ottobre. L'investimento è di 37mila euro: sarà recuperato nel tempo "grazie al risparmio che il sistema led garantisce, quantificabile in circa 4.500-5000 euro l'anno, circa il 35% del consumo totale".

"Risparmio energetico, sostenibilità ambientale, maggior durata nel tempo e migliore qualità illuminotecnica: un intervento che continua il percorso verso la transizione ecologica e l'ammodernamento del nostro Parco - spiega il suo presidente Lorenzo Bani - grazie a questa importante collaborazione". "L'intervento interesserà sia gli edifici sia l'illuminazione nelle aree esterne dove attualmente presente con la sostituzione di 136 lampade esterne e 168 interne, garantendo sempre la massima attenzione alle esigenze fauna", aggiunge il direttore del Parco Riccardo Gaddi. "Con questa iniziativa - osserva Filippo Fetriconi, responsabile sales and delivery area centro sud di Enel X - confermiamo anche la grande attenzione nel collaborare con realtà del territorio nazionale e regionale per la lotta ai cambiamenti climatici e per lo sviluppo sostenibile. In questo contesto la luce diventa elemento di valorizzazione di siti di rilievo naturalistico, storico ed artistico, ma anche vettore di sostenibilità e di economia circolare". (ANSA).