Vino: in ex convento Montalcino nasce il Tempio del Brunello

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 09 LUG - Inaugurato oggi nel complesso monumentale dell'ex convento di Sant'Agostino a Montalcino (Siena) il Tempio del Brunello, percorso "immersivo ed emozionale" alla scoperta di uno dei vini rossi più famosi del mondo, appunto il Brunello di Montalcino.

Il progetto, promosso dall'Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino, dal Comune di Montalcino, dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e realizzato da Opera Laboratori, nasce, spiega una nota, "dal solido accordo fra le istituzioni coinvolte che in quest'ultimo difficile periodo di pandemia hanno lavorato insieme nell'intento di voler assicurare un futuro brillante e innovativo per Montalcino e il suo territorio".

L'obiettivo è far conoscere, "in maniera articolata e profonda Montalcino attraverso un'esperienza completa che dal Brunello si apra verso la storia millenaria, l'archeologia, il patrimonio artistico, il paesaggio e la promozione degli altri preziosi prodotti di questa terra generosa che, nel corso dei secoli, l'uomo ha saputo amare e valorizzare al meglio, coltivandola e custodendola come un tesoro ricevuto in dono.

Il Tempio del Brunello è dunque espressione de l'Oro di Montalcino, operazione culturale che intende raccogliere, comunicare, far conoscere e sperimentare, anche con l'aiuto delle più avanzate tecnologie, l'insieme delle potenzialità espresse da uno dei territori che per vocazione vinicola e per il fascino iconico delle linee del paesaggio risulta già uno dei più apprezzati del mondo".

"Montalcino ha voglia di rinascita - afferma il sindaco Silvio Franceschelli - ora è il momento". "Il Tempio del Brunello - aggiunge il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino Fabrizio Bindocci - non è solo un museo moderno e interattivo, ma anche un'esperienza profondamente rappresentativa del suo territorio che darà un valore aggiunto all'attività di promozione che lo stesso Consorzio già svolge per tutto il sistema socioeconomico di Montalcino". (ANSA).