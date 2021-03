Taste,a giugno nuove date salone eccellenze enogastronomiche

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - La prossima edizione di 'Taste. In viaggio con le diversità del gusto', finora in programma dal 10 al 12 aprile, è stata spostata a fine giugno, dal 27 al 29. E' quanto comunica Pitti Immagine spiegando che le nuove date scelte per il salone dedicato alle eccellenze enogastronomiche "comportano anche una diversa collocazione nei giorni della settimana (dal tradizionale sabato-lunedì all'attuale domenica-martedì)". Ad ospitare la manifestazione la Fortezza da Basso di Firenze, "una scelta già annunciata e dettata dall'esigenza di tutelare la salute di espositori e visitatori".

"Sulla base delle ultime disposizioni governative italiane - dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine - abbiamo deciso di spostare il salone a fine giugno, in una collocazione di calendario che si inserisce nella sequenza degli altri nostri saloni, e che risponde all'obiettivo di garantire la massima sicurezza possibile per le nostre aziende e per i visitatori". "Siamo più che determinati a realizzare il salone con la qualità e la vivacità di sempre: le tante e convinte adesioni che abbiamo raccolto finora ci dicono che la direzione è quella giusta". Anche per Taste il salone fisico sarà preceduto da un opening on line su Pitti Connect, piattaforma digitale che, si spiega, "permetterà alle aziende di presentarsi al meglio, con focus a loro dedicati e con approfondimenti editoriali sulle tendenze del settore". (ANSA).