Tripdavisor, spiaggia Sansone Elba tra 25 più belle Europa

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 25 FEB - La spiaggia di Sansone all'isola d'Elba (Livorno), in cui i ciottoli bianchi si mescolano con le trasparenze marine, è stata riconosciuta tra le 25 spiagge più belle d'Europa secondo la classifica stilata annualmente da Tripadvisor e basata sulle preferenze e recensioni dei visitatori. Sansone, una delle 200 spiagge della principale isola dell'Arcipelago toscano, si piazza al ventesimo posto della classifica europea. Lo riferisce Visit Elba.

"Un'altra attestazione importante per la nostra isola - ð sottolinea Niccolò Censi, coordinatore gestione associata turismo dell'Isola d'Elba - e ci fa ancora più piacere perché arriva da Tripadvisor, che raccoglie le segnalazioni e le preferenze del pubblico. Un segnale dell'amore per il nostro territorio e dell'impegno costante che la Gat, attraverso Visit Elba, mette nella promozione del progetto". (ANSA).