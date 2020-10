Ambiente, al via in Toscana il festival Motumundi

(ANSA) - CAVRIGLIA (AREZZO), 15 OTT - Al via da oggi Motumundi, il festival su clima e ambiente che avrà il suo cuore pulsante a Cavriglia, nel Valdarno Aretino, ma che coinvolgerà anche Firenze, Pisa e Siena. In programma, fino al 18 ottobre, dibattiti, conferenze, workshop e laboratori, con eventi sia in presenza (nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19), sia con partecipazione in forma remota tramite piattaforme on-line. Al festival si confronteranno sui temi della sostenibilita' come il cambiamento climatico, l'educazione ambientale, la ricerca contro l'inquinamento, lo sviluppo ecosostenibile, rappresentanti della comunita' scientifica internazionale e anche gli studenti (il programma su https://www.motumundi.it/).

Tra gli appuntamenti della giornata di apertura alle 15 un workshop sul 'Ciclo integrato dei rifiuti', che vede tra i relatori Stefano Arvati, presidente di Renovo Bioeconomy, Helena Baafi Mensah, manager dell'Università di Sunderland, Luana Frassinetti, ad Csai, Annalisa Moro, junior project manager Image line, Maria Antonietta Rao, docente dell'Università di Napoli, Silvia Sticca, avvocato, Sonia Tognazzi, assessore comunale all'ambiente di Cavriglia. Alle 21 poi la cerimonia d'inaugurazione, al Teatro comunale di Cavriglia, con ospite Stefano Fantoni, champion Esof 2020 e a seguire un talk show su 'Sostenibilità, pilastro della cultura green', moderato dal vicedirettore dell'ANSA Stefano Polli, a cui partecipano il sindaco di Cavriglia Leonardo degl'Innocenti o Sanni, il neo governatore toscano Eugenio Giani, Floriana Bulfon, giornalista de L'Espresso, lo scrittore Paolo Ciampi, Roberto Vitale, presidente di Motumundi.

Il festival è ideato e promosso dalla Vitale onlus in partnership con il Comune di Cavriglia e il sostegno del Centro servizi ambiente impianti ed Enel, ed e' patrocinato dalla Regione Toscana. (ANSA).