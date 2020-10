Ambiente: Lucca, entro primavera 2021 piantati 1250 alberi

(ANSA) - LUCCA, 10 OTT - Parte a Lucca la messa a dimora del primo lotto di 1250 esemplari del 'Progetto nuovi alberi' per assorbire le emissioni e favorire la biodiversità: entro l'inizio della primavera 2021 saranno tutti piantati. Intanto sono entrati a far parte del progetto dodici sponsor per contribuire all'acquisto e al mantenimento di 2500 piante.

Lucca, si spiega dal Comune, tiene così fede all'impegno ambientale a favore del programma di riduzione delle emissioni entro il 2030. L'avvio della fase esecutiva del progetto è stato presentato oggi all'Orto Botanico di Lucca, tra gli altri, dal sindaco Alessandro Tambellini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, Lamberto Serafini per la Fondazione Banca del Monte di Lucca e il presidente dell'Associazione Talea Giacomo Gregori, tutti enti impegnati nell'iniziativa. "Entro il 2022 vogliamo mettere a dimora tremila alberi con capacità di assorbimento di inquinanti in aree di proprietà comunale. Da novembre partiranno i primi impianti che vedranno entro marzo 2021 la sistemazione di un totale di 1250 piante - ha spiegato Tambellini -. Il progetto è in linea con gli obiettivi del Piano di azione comunale finalizzato al contenimento delle emissioni di polveri sottili e nel solco degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ma ha un'importante ricaduta per l'incremento della biodiversità e per il rafforzamento e la nuova costituzione di corridoi ecologici".

Il progetto partirà a dicembre con i primi due terreni comunali messi a disposizione dall'amministrazione: il primo a Monte San Quirico nella zona del fiume (il Consorzio di bonifica Toscana Nord offrirà la pulizia dei terreni interessati), con l'impianto di 150 pioppi bianchi in uno spazio di 6.257 metri quadrati, il secondo a Santa Maria a Colle dove in un'area di 17.964 mq, saranno piantati 395 querce, 290 frassini, 275 ciliegi e 140 tigli. (ANSA).