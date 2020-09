Nasce 'Valore Toscana', marchio per imprese di qualità

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - Si chiama 'Valore Toscana' il logo creato per diventare marchio collettivo per tutte quelle imprese che, per la qualità delle loro lavorazioni e dei loro prodotti, potranno avvalersene. Il marchio, presentato oggi della Regione Toscana che ne ha il copyright, è stato registrato anche alla Siae, la Società italiana autori ed editori, ed entrerà a far parte del modo di promuovere ciò che viene ideato e prodotto in Toscana.

Creato dall'agenzia di desing & brand identity Inarea, nasce dall'esigenza di tutelare e rappresentare le imprese toscane nel mondo. Il logo è ricavato da un simbolo toscano universale, cioè dalla rielaborazione delle due figure, il cerchio e il quadrato, che racchiudono l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, e che rappresentano anche due segni ricorrenti nell'architettura e nei monumenti di tutte e dieci le province toscane. Adesso inizia un percorso che porterà il logo a trasformarsi in un vero e proprio marchio collettivo regionale, indice di valori e di qualità.

La realizzazione del marchio era uno dei punti programmatici del Patto per lo sviluppo sottoscritto da Regione Toscana e numerose associazioni di categoria. "Secondo me - ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi - noi abbiamo su tutti gli altri un grande vantaggio competitivo rappresentato da quel contesto di bellezza, d'arte, di capacità creativa che fa della nostra regione nel mondo un marchio unico che noi in finale di legislatura abbiamo voluto produrre e adesso consegniamo alla futura Giunta perché lo possa usare. Io credo che possa essere interessante per molte imprese poter apporre il marchio della Toscana. Lo diamo a chi fa impresa in toscana e rispetta certi livelli di qualità, criteri sociali - ha aggiunto Rossi - sarà la futura Giunta a deciderne l'uso migliore, e io spero che questo uso ci sia". (ANSA).