Cacciucco pride Livorno, 5/o festival dedicato famoso piatto

(ANSA) - LIVORNO, 03 SET - Torna a Livorno il Cacciucco pride, ovvero il festival dedicato al piatto principe della cucina labronica, che si terrà dal 4 al 6 settembre. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, avrebbe dovuto svolgersi a giugno ma la pandemia da Covid ha imposto lo slittamento e tutte le dovute precauzioni perché si possa tenere in condizioni di sicurezza. Così il festival sarà "diffuso" in più luoghi e piazze della città in modo da evitare assembramenti senza rinunciare, si spiega dal Comune, "a momenti creativi e di convivialità nel rendere omaggio a quella che è la nostra eccellenza culinaria, il Cacciucco appunto".

Si potrà gustare il 'Cacciucco in riva al mare' nel rione d'Ardenza ma anche in pieno centro nei locali di via Cambini, a Colline in via di Salviano e in piazza Damiano Chiesa, così come nel cuore pulsante della livornesità ovvero in piazza Cavallotti con il 'Cacciucco &Co'. E poi in piazza XX Settembre e all'ombra del Leone in piazza San Marco e in via del Testaio, così come si potrà conoscere la storia del cacciucco standosene comodamente seduti in battello in un tour lungo i canali.

In piazza della Repubblica aprirà il Cacciucco Village 2020 promosso da Proloco Livorno che proporrà nei tre giorni del festival varie iniziative : eventi per bambini per raccontare loro le storie ed il lavoro dei pescatori, tavole rotonde, installazioni artistiche, e percorsi guidati alla scoperta di una città poliedrica e cosmopolita, "un vero 'cacciucco' di genti diverse ma amalgamate in una identità unica come i pesci del nostro piatto bandiera". Numerosi anche quest'anno, si spiega, i ristoratori livornesi che nell'aderire alla manifestazione proporranno il vero Cacciucco tipico-tradizionale 5C, che prevede un rigoroso processo di preparazione, ma il festival offrirà l'occasione anche per conoscere gli altri piatti tipici della tradizione culinaria labronica, dal sapore forte di mare. Non mancheranno momenti musicali con band itineranti.

Spazio anche all'arte con l'inaugurazione il 5 settembre di una grande murales in via dei Carrozzieri nel cuore di Borgo Cappuccini che porta la firma dell'artista milanese Money Less e nella suggestiva Cannoniera della Fortezza Vecchia una mostra di opere fotografiche 'Fari' realizzata da Walter Pescara.

