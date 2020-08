Siena, per turisti italiani e' meta 'sicura'

(ANSA) - SIENA, 05 AGO - Siena e' 'meta sicura da visitare in questo momento'.Lo e' per il 31,5% degli italiani che ha scelto di trascorrere una vacanza in Toscana. Lo rivela l'indagine Demoskopika sulle preferenze turistiche degli italiani, effettuata a maggio su un campione di 1.539 persone, commissionata dal Comune senese.

La maggior parte del campione intervistato, su basenazionale, ha dichiarato di essere stato a Siena almeno una volta: i piu' assidui rappresentano circa un terzo del campione (28,9%). In particolare, il 67,4% dei turisti che ha dichiarato di trascorrere le vacanza in Toscana, ha espresso l'intenzione di visitare Siena. A rappresentare un interesse maggiore, i turisti provenienti dal Nord-ovest e dal Mezzogiorno con una fascia di eta' che va dai 36 ai 64 anni. Le categorie piu' "attente" risultano dirigenti, quadri direttivi, insegnanti, imprenditori e liberi professionisti. Siena, meta 'dall'appeal fortemente identitario', ha inoltre un indice di fidelizzazione del turista di ritorno 'particolarmente significativo': circa il 60% degli italiani che l'hanno visitata lo rifarebbe.

"Il nostro territorio - ha detto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi - attrae visitatori proponendo una ricca offerta. Dopo aver approfondito gli orientamenti della domanda, abbiamo progettato un piano integrato di azioni mirato a valorizzare l'offerta turistica e culturale della nostra citta' e ad accogliere turisti e visitatori in totale sicurezza". "Siena - spiega l'assessore al turismo Alberto Tirelli - appare agli occhi dei turisti come una delle citta' piu' vivibili e piu' belle d'Italia. In questa direzione, l'amministrazione comunale gia' dai primi giorni dell'emergenza sanitaria ha messo in azione strumenti innovativi per la promozione del territorio e per viverlo in sicurezza".

Tra le azioni messe in campo dal Comune l'innovativa app Immersive Siena, pensata per ammirare, in realta' virtuale, l'enorme patrimonio culturale del territorio oltre alla piattaforma Top-Net, per garantire un turismo smart rispettoso della sicurezza per la gestione delle disponibilita' e la prenotazione online di tutti i servizi turistici. Infine per i turisti che soggiornano sul territorio sono stati preparati 45 nuovi itinerari. Nove percorsi condurranno i visitatori alla scoperta di una Siena inedita. A questi si aggiunge una collana di nove brevi affascinati piccoli viaggi nei luoghi della fede.

Infine gli Itinerari del gusto quale manuale per turisti o appassionati gourmet alla scoperta dell'enogastronomia delle terre di Siena e diciotto percorsi originali alla riscoperta delle botteghe storiche e degli artigiani senesi. (ANSA).