Spighe Verdi 2020: Toscana al vertice con le Marche

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - Le Marche e la Toscana al vertice della classifica delle regioni italiane con più Comuni, sei a testa, insigniti dalle Spighe Verdi 2020 della Fee (Foundation for Environmental Education) e Confagricoltura, riconoscimento per i Comuni rurali che hanno scelto strategie di gestione del territorio attente all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità. Le sei località toscane sono Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona. (ANSA).