Arte: due guide per vivere 'contemporaneo' in Toscana

(ANSA) - PRATO, 25 LUG - C'è una Toscana del 'contemporaneo' ricca, vivace, diffusa, che chiede di essere conosciuta e vissuta di più e meglio. Due nuove guide, curate dal Centro Pecci e con il sostegno di Regione Toscana e Toscana promozione turistica, sono ora a disposizione del pubblico per muoversi tra musei, spazi pubblici e privati, festival, eventi. Si tratta di 'My art Guide Tuscany' (Lightbox), e 'Toscana contemporanea', edita da Gruppo editoriale: entrambe le guide saranno presentate il 27 luglio, alle 19.30, al Centro Pecci di Prato.

"Al Pecci - spiega la vicepresidente della Toscana Monica Barni, anche assessore alla cultura e che sarà tra i presenti all'incontro di lunedì - la legge regionale assegna il coordinamento per l'arte contemporanea. In questi anni abbiamo lavorato per costituire un sistema coeso, con attenzione all'innovazione, alla qualità e alla creatività giovanile e allo stesso tempo per saldare i legami fra la produzione contemporanea e il contesto territoriale in cui si realizza. 'My Art Guide in Tuscany' nasce per far conoscere al grande pubblico l'offerta contemporanea diffusa nella nostra regione. Proprio per questo abbiamo sviluppato molteplici linee di intervento sui temi e linguaggi del contemporaneo e questa guida ne dà conto".

"La Toscana è davvero un 'rinascimento senza fine' - afferma, richiamando il claim della campagna di promozione turistica partita pochi giorni fa, Stefano Ciuoffo, assessore a turismo e attività produttive della Toscana tra i partecipanti alla presentazione al Pecci - e si dimostra tuttora creativa, con un territorio disseminato di mete e attrazioni di primaria importanza dell'espressione artistica del nostro tempo che sia affianca ai paesaggi iconici della tradizione toscana. Abbiamo racchiuso in queste guide tutti i siti di interesse valorizzandoli e mettendoli in rete per una maggiore fruizione".

"Siamo molto soddisfatti di 'Toscana contemporanea' perché per la prima volta abbiamo raccolto in una guida luoghi e risorse dell'arte contemporanea che diventano percorsi tematici e motivazioni di viaggio. E' una lettura contemporanea del brand Toscana che evidenzia l'arte diffusa, le installazioni e le opere ambientali, collezioni, architetture ma anche eventi, confermando quanto la Toscana sia terra di ispirazione per gli artisti e la loro creatività", le parole di Francesco Palumbo, direttore di Tocana promozione turistica, che sarà a sua volta presente al Pecci con la direttrice del Centro Cristiana Perrella e il curatore editoriale di 'Toscana contemporanea' Stefano Pezzato. (ANSA).