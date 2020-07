San Rossore all'avanguardia con agricoltura 4.0

(ANSA) - PISA, 09 LUG - All'avanguardia con l'agricoltura digitale 4.0 l'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tra le province di Pisa e Lucca, al centro di un progetto europeo Horizon 2020.

Nell'azienda biologica della Tenuta di San Rossore, spiega il presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini, "è partita la sperimentazione di tecnologie al servizio dell'ambiente e della sostenibilità": sensori multispettrali installati sui trattori inquadreranno e analizzeranno i campi agricoli calcolando in tempo reale lo stato di salute del foraggio permettendo di ottimizzare il momento di raccolta del fieno in base al maggior contenuto in principi nutritivi. Le analisi chimico-fisiche del suolo combinate ai dati raccolti da dispositivi climatico-ambientali daranno le indicazioni per la semina, mentre altri sensori permetteranno di monitorare il valore energetico dei foraggi degli animali e in caso di carenze intervenire con un'integrazione alimentare mirata. "Questi e altri elementi - spiega una nota dell'Ente Parco - formano il progetto AFarCloud, una piattaforma interdisciplinare per l'agricoltura digitale che utilizza una combinazione di soluzioni nell'ambito dell'Internet of Things (IoT) e dell'agricoltura di precisione" e che coinvolge 60 partner, tra cui 13 università, 10 centri di ricerca, 27 piccole/medie Imprese e 10 grandi aziende, provenienti da 13 Paesi europei".

"Tra gli obiettivi del progetto: aumentare l'efficienza agricola e la salute degli animali riducendo i tempi e i costi di lavorazione - spiega il direttore dell'Ente Parco Riccardo Gaddi -. La piattaforma permette di valorizzare la filiera nel rispetto totale dell'ambiente e rafforzando la comunità formata da agricoltori, allevatori, produttori e istituzioni con la visione comune dell'agricoltura innovativa e sostenibile".

Nella sperimentazione coinvolte anche le aziende agricole private che operano sul territorio del Parco, oltre alla Tenuta di San Rossore. (ANSA).