Diabete,in Toscana tornano i campi scuola per ragazzi e famiglie

Tornano in Tsocana i campi scuola per bambini e adolescenti affetti da diabete, e per le loro famiglie. La giunta regionale nei giorni scorsi ha rinnovato i finanziamenti, complessivamente 170mila euro, per sostenere anche per il 2025 i progetti dell'ospedale Meyer (che è il centro regionale di riferimento), l'Asl Toscana Nord-Ovest e l'Asl Toscana Sud-Est.

La finalità, spiega la Regione, è quella di stare "tutti insieme, soprattutto in campeggio, per stare a contatto con la natura, fare sport, attività all'aria aperta, e per imparare, con l'aiuto di medici e psicologi, a gestire questa patologia cronica e superare i problemi di convivenza. Come di consueto, i campi saranno anche momento per formare nuovi tutor fra gli adolescenti esperti nella gestione del loro diabete". Le tre Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale organizzeranno e proporranno i campi scuola mettendo a disposizione il personale dei reparti di pediatria. Saranno organizzati campi scuola per ragazze e ragazzi dai 10-13 ai 14-17 anni, con alcuni adolescenti più grandi a far da tutor.

Previsti anche campi per famiglie con bambini che soffrono di diabete (genitori e figli insieme) ed uno apposito per tutor, rivolto a 12-15 ragazze e ragazzi adolescenti. Nel corso delle attività didattico-sanitarie, si imparerà ad eseguire il controllo della glicemia, a riconoscere in tempo e gestire eventuali scompensi acuti, a somministrare l'insulina quando necessario.

"Consideriamo l'esperienza dei campi molto preziosa - ricordano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. Nel corso degli ultimi anni, iniziative di questo tipo hanno prodotto risultati positivi. Sono utilissime per a fugare timori (dei genitori e dei ragazzi) e sviluppare autostima e responsabilizzazione. E anche per questo costituiscono parte integrante del programma di educazione all'autocontrollo e all'autogestione del diabete. Naturalmente si tratta anche di una vacanza e saranno dunque occasione di socializzazione e divertimento". Nel 2024, sono stati 10 i campi scuola realizzati sul territorio regionale tra quelli per nuclei familiari con i bambini più piccoli, e quelli per adolescenti e preadolescenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA