Tumore colon retto, campagna straordinaria screening in Toscana

Ispro, assieme alla Regione Toscana, ha lanciato una campagna straordinaria per lo screening del tumore al colon retto: è partita a fine febbraio e proseguità fino a metà aprile.

"Sottoporsi allo screening è importante - ricorda la Regione -. Possono aderire le donne e gli uomini tra 50 e 69 anni che non si sono sottoposti a controlli da due anni e che ancora non hanno ricevuto la lettera di invito da parte dell'azienda sanitaria o da Ispro. Anche chi l'avesse ricevuta nel 2024 ma non ha effettuato il test può aderire. Tra gli screening oncologici offerti gratuitamente dal sistema sanitario, quello del colon retto è lo screening con meno adesioni (per maggiori informazioni si può chiamare il 116117)". Il test, si ricorda, "si può effettuare a casa, raccogliendo un piccolo campione di feci da mettere nella provetta e che poi sarà analizzato in laboratorio alla ricerca di eventuale sangue occulto, ovvero sangue non visibile a occhio nudo. L'esame è gratuito, non occorre alcuna dieta e la provetta si può ritirare e riconsegnare a Ispro, presso le Asl ed anche in alcuni punti vendita Coop".

"Nel combattere un tumore la prevenzione e in questo caso una diagnosi precoce possono fare la differenza. Approfittare degli screening gratuiti offerti è importante", commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA