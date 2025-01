In Toscana 15mila bambini immunizzati per virus sinciziale

Sono quasi 15 mila le bambine e i bambini che si sono immunizzati in Toscana contro il virus sinciziale, responsabile di bronchioliti e problemi respiratori.

Lo fa sapere la Regione Toscana in una nota in cui fa il punto sulla campagna di immunizzazione gratuita, rivolta ai bambini nati dal 1 aprile 2024.

In tutta la Toscana nel 2023 c'erano stati 850 casi di ricovero: per 150 era stata necessaria una terapia intensiva.

All'ospedale Meyer, tra novembre 2024 e gennaio 2025, c'è stato un solo caso di neonato ricoverato per via del virus, a differenza dello stesso periodo dell'anno precedente quando erano stati 15. Sempre al Meyer, sono stati 10 i bambini da uno a tre mesi ricoverati contro i 53 della precedente stagione. In diminuzione, continua la Regione, anche i ricoveri nella fascia d'età dai sei mesi ad un anno: due contro 36. Nello specifico nei bambini più piccoli la riduzione dei ricoveri all'ospedale pediatrico di Firenze è stata del 90%. Nei bambini nati tra agosto e novembre 2024 del 92% (6 casi contro 73). Cresce fino al 93% la riduzione dei ricoveri per bronchioliti tra le bambine e i bambini nati tra aprile e agosto 2024: 3 casi contro 42.

"Numeri alla mano - commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini - aver previsto la profilassi non solo per i nati durante la stagione epidemica, ovvero da novembre a marzo, ma anche per i nati prima della stagione e quindi da aprile ad novembre, ha permesso al Meyer da solo di risparmiare 115 ricoveri, di cui 73 per i nati tra agosto e novembre e 42 per i nati tra aprile e agosto, oltre 35 ricoveri in terapia intensiva".



