A Campostaggia e Nottola servizio medicina legale d'iniziativa

E' attivo da questa settimana anche negli ospedali di Campostaggia e di Nottola (Siena) il servizio di consulenza di medicina legale d'iniziativa, già presente all'ospedale San Donato di Arezzo dal 2023. promosso dal dipartimento di medicina legale e tutela dei diritti in sanità dell'Asl Toscana sud est diretto da Pasquale Giuseppe Macrì. Si tratta, spiega in una nota l'Azienda sanitaria, di un supporto proattivo per pazienti, soprattutto fragili, e operatori sanitari che rappresenta la prima esperienza di questo tipo in Italia.

L'iniziativa, si spiega, non si limita alla risoluzione di problematiche medico-legali emerse, ma adotta un approccio proattivo, volto a individuare precocemente i bisogni dei cittadini. Il servizio si focalizza su tematiche come il consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (Dat); la pianificazione condivisa delle cure (Pcc) e ruolo del fiduciario; e le richieste di amministrazione di sostegno.

L'attività offerta dell'Asl Toscana sud est va dalla consulenza agli operatori alla presa in carico diretta dei pazienti, con valutazioni specialistiche mirate. Tra i servizi offerti ci sono la consulenza per il riconoscimento di prestazioni previdenziali (invalidità civile, indennità di accompagnamento, stato di handicap) e certificazioni medico-legali (idoneità alla guida, contrassegni per disabili). Le consulenze sono disponibili su appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 13, nei reparti di degenza, in spazi dedicati all'interno degli ospedali o in modalità di teleconsulenza.

"Questo modello - spiega l'Asl nella nota - rappresenta un esempio pionieristico per garantire un sistema sanitario più inclusivo, responsabile e attento alla tutela dei diritti.

Essere il primo servizio di medicina legale clinica e d'iniziativa in Italia conferisce un ruolo di leadership all'Asl Toscana sud est nella promozione di un sistema sanitario innovativo e orientato ai bisogni delle persone".



