Accessibilità, 27 progetti contro barriere finanziati Toscana

Rendere più accessibili spazi pubblici come parchi, giardini, musei, teatri, aree gioco, edifici pubblici in tutta la regione. E' questa la finalità comune dei 27 progetti per l'abbattimento di ogni tipo di barriera, che saranno finanziati con i 3 milioni di euro di un apposito bando regionale rivolto a Comuni e Unioni di Comuni.

L'elenco dei progetti ammessi e finanziati è stato reso pubblico oggi a seguito dell'approvazione del relativo decreto dirigenziale.

"Tanti, eterogenei, e diffusi in tutto il territorio regionale gli spazi che, grazie a questo intervento, garantiranno il massimo grado di inclusività e di accessibilità", si spiega dalla Regione: si va da riserve naturali come il parco di Vallombrosa nel comune di Reggello, a spazi verdi come il giardino delle camelie di Capannori, da edifici storici come il Palazzo Pretorio di Prato a siti culturali di grande valore, come l'area archeologica del Teatro romano di Fiesole, da spazi museali come la Casa museo di Giovanni Boccaccio a Certaldo alle antiche viabilità dei borghi storici, come quella che conduce al castello di Poppi in Casentino. L'elenco prosegue con molti altri spazi pubblici, scuole, palazzi comunali, percorsi nel verde.

Tutti questi progetti volti ad abbattere ogni tipo di barriera "saranno realizzati rapidamente e comunque non oltre la fine del 2026".

"Realizzare ambienti accessibili a tutti - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - è un'azione fondamentale nella vita sociale di una comunità: il nostro bando da 3 milioni permetterà di realizzare in meno di due anni ben 27 progetti importanti che vanno in questa direzione e che permetteranno di allargare a tutti i cittadini le possibilità di utilizzo di tanti luoghi significativi destinati alla collettività". "Questi progetti - commenta l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli - hanno un unico comune denominatore: vogliono allargare il più possibile gli spazi di fruizione a tutti di tanti luoghi artistici, culturali, naturali del nostro territorio. E' un segnale significativo, ma anche concreto di una direzione chiara: far sì che ogni cittadino possa essere libero di partecipare il più possibile alla vita comunitaria, indipendentemente dai suoi limiti e dalle sua abilità fisiche, superando ogni possibile barriera". "L'esito di questo bando - aggiunge Spinelli - è il completamento di un percorso virtuoso che è iniziato nel maggio del 2024 in occasione del World accessibility day, quando coinvolgemmo in questo percorso tutte le realtà che operano nell'ambito dell'accessibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA