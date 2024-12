Affettività, a Livorno i ragazzi diventano educatori coetanei

Diciotto tra ragazze e ragazzi delle classi terze dell'Istituto Niccolini-Palli di Livorno hanno partecipato a un percorso formativo su temi quali la sessualità e l'affettività al fine di diventare loro stessi 'educatori' nei confronti dei loro compagni di scuola. E' quanto proposto dalla prima edizione del progetto 'L'apprendista influencer: educazione tra i pari in tema di affettività, sessualità e relazione' organizzato dal consultorio di Livorno e dall'educazione e promozione alla salute dell'Azienda Usl nord ovest Area sud.

Il percorso formativo, si spiega dalla Asl, rientra nei cosiddetti percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e ha visto impegnati i ragazzi in incontri pomeridiani di alternanza scuola-lavoro che hanno coinvolto anche ostriche, una psicologa e un'assistente sociale.

"Obiettivo principale di questo percorso - spiega Luigi Franchini, direttore dell'educazione e promozione alla salute dell'Azienda Toscana nord ovest - è quello di far acquisire ai partecipanti conoscenze e competenze sui temi legati alla salute riproduttiva e all'educazione sentimentale e affettiva affrontando tematiche legate al corpo, all'identità sessuale, alla relazione di coppia, la violenza di genere, la preservazione della fertilità, la contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili". Una volta acquisite queste competenze, i giovani, prosegue Franchini, "potranno poi diventare dei veri e propri 'peer educator' ovvero dei ragazzi con conoscenze specifiche su un argomento che siano poi in grado di trasmetterle ai loro coetanei. In questo modo cambia la prospettiva del processo di apprendimento ponendo gli studenti stessi, e non i docenti, al centro del sistema educativo. Sono percorsi che rafforzano le risorse personali e l'autostima grazie anche allo sviluppo di competenze comunicative e socio-relazionali". Durante il percorso formativo sono state anche presentate le attività dei consultori Giovani di Livorno.





