Toscana, progetto per imparare tecniche primo soccorso a scuola

Tremila studenti a scuola di primo soccorso e cardioprotezione. Parte 'Giovanisicuri', il progetto della Regione Toscana e Giovanisì che fornisce ai giovani gli strumenti necessari per intervenire in situazioni di emergenza.

Ai ragazzi maggiorenni di 20 istituti superiori, spiega la Regione Toscana, verranno offerti gratuitamente corsi di supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce, realizzati in collaborazione Federazione regionale delle Misericordie, Anpas, Croce Rossa e Cesvot. I partecipanti avranno l'opportunità di imparare le tecniche di rianimazione e l'uso del defibrillatore. L'iniziativa Giovanisicuri è cofinanziata dal ministro per lo Sport e i giovani e realizzata grazie all'accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Toscana. I corsi, rivolti agli studenti degli Istituti che hanno aderito, sono svolti da formatori esperti e al termine rilasceranno un attestato della Regione Toscana valido ai fini di legge.

"Queste competenze non solo possono salvare una vita, ma contribuiscono anche a creare una diffusa cultura di consapevolezza e responsabilità, rendendo i nostri giovani più attenti alla propria sicurezza e a quella degli altri - spiega il presidente Eugenio Giani -. Gli avvenimenti accaduti di recente su un campo di calcio sottolineano l'importanza della diffusione di competenze di questo tipo, tanto quanto la presenza in luoghi pubblici di apparecchi come i defribillatori, che a loro volta possono essere utili se ci sono persone in possesso delle conoscenze necessarie per usarli correttamente".





