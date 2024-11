Giornata contro violenza su donne,iniziative in ospedali Toscana

Al via una settimana di iniziative negli ospedali della Toscana in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre.

La Fondazione Onda Est lancia la quarta edizione dell'(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre con l'obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza. Gli oltre 240 ospedali con il 'Bollino Rosa' che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all'iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo. In particolare nell'Ausl Toscana centro, si segnalano consulenze e colloqui negli ambulatori della psicologia clinica nell'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze; due giornate di ambulatorio ginecologico di prevenzione e contraccezione all'ospedale San Giovanni di Dio, sempre a Firenze. A Prato, il 25 novembre verrà presentato il protocollo di intesa tra ospedale e centro antiviolenza La Nara, mentre a Pistoia, l'ospedale San Jacopo propone un flash mob degli operatori sanitari del Pronto Soccorso e di tutti coloro che vorranno partecipare.

L'Asl Toscana nord ovest organizza la conferenza 'Coltiviamo il rispetto - Sistemi e strategie operative per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere', prevista il 22 novembre 2024.

Anche l'Asl Toscana sud est propone consulenze, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo da parte dei centri antiviolenza aderenti all'iniziativa di Fondazione Onda Ets. A questo si aggiungono anche le iniziative con le scuole per la promozione degli stili di vita non violenti e la collaborazione per eventi con casa di Hilde, l'associazione no profit con l'obiettivo di aiutare donne e bambini vittime di violenza.



