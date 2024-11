Sanità, aperti cantieri Pnrr nell'Aretino, opere entro il 2025

Sette case di comunità, tre ospedali di comunità, tre Cot e lavori negli ospedali di Bibbiena, Montevarchi e di Arezzo per un totale di 19 interventi e un investimento di oltre 50 milioni di euro. Sono i numeri del Pnrr per l'area provinciale Aretina che cambieranno il volto della sanità territoriale.

Il 31 ottobre, si spiega in una nota dell'Asl Toscan sud est, è iniziata la seconda fase dei lavori con l'apertura di tutti i cantieri nella provincia ed entro il 31 dicembre 2025 saranno consegnate ai cittadini nuove strutture e servizi. Entrando nel dettaglio dei lavori, entro dicembre 2025 saranno aperte sette case di comunità di cui due ad Arezzo, una a Bibbiena, una a Sansepolcro, due in Valdarno (a San Giovanni e a Terranuova Bracciolini) e un'altra a Castiglion Fiorentino, per un importo complessivo di 11,8 milioni. Per un importo di 8,4 milioni di euro, saranno aperti ad Arezzo, a Cavriglia e a Foiano della Chiana gli ospedali di comunità per assolvere ai bisogni assistenziali di persone a rischio di non autosufficienza, con patologie croniche durante i periodi di riacutizzazione e in fase di pre-ospedalizzazione o di recupero successivo al momento acuto ospedaliero. Intanto si sono già conclusi i lavori di ristrutturazione della zona calda del reparto di medicina nucleare del San Donato e i lavori di ristrutturazione nel reparto di radioterapia con l'attivazione del secondo acceleratore lineare. Completata anche la ristrutturazione dell'open space del pronto soccorso, parte di un ampio progetto che vedrà la luce entro dicembre 2024. All'ospedale del Valdarno sono, invece, terminati i lavori di ampliamento del pronto soccorso esistente che accoglierà spazi dedicati a sale visita, una sala terapia e locali accessori. "Tutte le scadenze sono state rispettate - ha detto l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzinia - sul fronte dei cantieri e delle progettualità distribuite sull'ampio territorio dell'Azienda sud est e questo è un risultato significativo".



