Numero unico 116117 in Toscana, al via le ultime province

Si concluderà il prossimo 18 novembre il processo di attivazione in tutta la Toscana del numero europeo 116117 per le cure e i bisogni sanitari non urgenti. Partito dalla città metropolitana fiorentina e dalle province di Prato e Pistoia il 16 settembre, il numero unico è già attivo anche nei territori di Arezzo, Grosseto e Siena dal 21 ottobre e il 18 novembre entrerà in funzione nelle restanti province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

A quel punto sarà cambiato in tutti i territori della Toscana il numero per chiamare la guardia medica, o meglio il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali (dalle 20 alle 8), nel fine settimana e nelle festività infrasettimanali. Una grande semplificazione, si spiega, perché è lo stesso numero a essere valido ovunque e sostituisce i vecchi numeri che variavano da zona a zona. "Questa è una delle principali innovazioni organizzative di questa fase storica per quanto riguarda il funzionamento del sistema sanitario della nostra regione - spiega l'assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini -. La Toscana è la terza regione in Italia che attiva il numero unico europeo 116117 per le chiamate non emergenziali".

Si può chiamare da fisso o da cellulare e a rispondere sono gli operatori e i medici della centrale unica regionale di Firenze: 200 linee attive in contemporanea, 80 tecnici (26 per turno) in contatto telefonico con i 1000 medici di continuità assistenziale presenti sul territorio e pronti a dispensare indicazioni a voce o intervenire sul posto. L'116117 inoltre non parla solo italiano: gli interpreti sono in grado di comunicare in più lingue straniere. Se l'operatore non riesce a capire di che lingua si tratti, può usare un software in grado di analizzare le parole di chi parla e individuarne la provenienza.

Il servizio 116117 è accessibile anche per i cittadini con difficoltà uditive, tramite sms. Nessun problema comunque per chi dovesse chiamare il vecchio numero della guardia medica: la chiamata sarà indirizzata sul numero corretto. Ancora, nel primo mese di attivazione del servizio, l'attesa media per la risposta è stata inferiore ad un minuto e ed il picco massimo di attesa di sei minuti.

"Il primo bilancio che possiamo fare è estremamente positivo - spiega sempre Bezzini -. Sono state prese in carico 55mila chiamate con una capacità di risposta e di soddisfazione dell'utenza che credo sia sostanzialmente positiva. Quindi stiamo raggiungendo l'obiettivo di dare una porta di accesso unica per tutta la regione Toscana ai servizi di continuità assistenziale con un servizio totalmente informatizzato, tecnologicamente avanzato e integrato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA