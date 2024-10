Menopausa, ai consultori Toscana nord ovest 2163 donne nel 2023

Nel 2023 sono state 2.163 le donne che si sono rivolte ai consultori della Asl Toscana nord ovest, specificatamente per la menopausa. Il percorso consultoriale spiega Rosa Maranto, direttrice dei consultori dell'azienda sanitaria, "può infatti offrire una risposta non solo ginecologica, ma complessa e multidisciplinare effettiva grazie alla presenza delle diverse figure professionali che definiscono l'equipe, in una logica di percorso clinico assistenziale, in raccordo con i servizi ospedalieri di secondo livello".

A questo numero di accessi vanno aggiunte le tantissime donne della fascia d'età perimenopausale che si sono rivolte al servizio per altre motivazioni e che hanno comunque ricevuto consulenze e informazioni sulla menopausa. "E' importante anche per superare molti stereotipi tuttora presenti - aggiunge Maranto - cogliere l'occasione della Giornata mondiale della menopausa che si celebra domani per sensibilizzare sull'argomento e far conoscere cosa è possibile fare, sia per quanto riguarda la prevenzione che per migliorare il proprio benessere psico-fisico".

La menopausa, conclude la direttrice dell'unità operativa complessa Psicologia della continuità ospedale-territorio Patrizia Fistesmaire, "un po' come l'adolescenza è un momento di cambiamenti fisici e psichici, di profonde modificazioni del sé, dove incidono componenti ormonali, ma anche culturali, che influenzano l'immagine che la donna ha di sé stessa: si può creare un conflitto tra l'immagine reale, l'immagine sociale e il vissuto corporeo: la naturale fine dell'età fertile può essere vissuta come un periodo di mancanza e una perdita importante dove aumenta il senso di inutilità e la perdita di un ruolo significativo e questo grande cambiamento può incidere fortemente soprattutto se sono già presenti difficoltà sia psicologiche che sociali, come la situazione familiare, le responsabilità, le condizioni di lavoro, e portare a un disagio psicologico".



