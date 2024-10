A Grosseto al via laboratori di contrasto al gioco d'azzardo

Si chiama 'Fate il nostro gioco' l'iniziativa realizzata all'interno del piano di contrasto regionale al gioco d'azzardo dell'Azienda Usl Toscana sud est: si tratta di una serie di incontri con le scuole che si svolgeranno dal 9 al 15 ottobre nella sala Eden del Bastione Garibaldi a Grosseto.

Il progetto è realizzato dall'associazione 'Taxi 1729' e si fonda su uno studio della matematica e della psicologia del gioco d'azzardo e propone alle scuole un laboratorio in cui gli esperimenti si svolgono in un grande tavolo da roulette francese. Gli strumenti sono migliaia di gettoni colorati e una lavagna interattiva mobile collegata a un computer per raccogliere dati ed eseguire simulazioni. L'obiettivo del laboratorio è rispondere in modo approfondito e scientifico a due domande: Conviene giocare d'azzardo? E se, come dicono tutti, non conviene allora perché giochiamo? "Il gioco d'azzardo patologico - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al sociale Maria Chiara Vazzano - è una piaga silenziosa che colpisce moltissime famiglie e individui. La nostra amministrazione si impegna costantemente a contrastarne la diffusione attraverso iniziative come questa. Crediamo fortemente nel valore della prevenzione e nella necessità di sensibilizzare, soprattutto i più giovani, affinché comprendano tutti i pericoli legati al gioco e possano sviluppare un approccio consapevole". "Incontrare le scuole è un momento fondamentale per lavorare sulla prevenzione - dichiarano in una nota congiunta la direttrice sanitaria Assunta De Luca e il dottor Fabio Falorni Falorni -. Oggi il gioco d'azzardo è considerato una forma di attività socialmente accettabile.

Tuttavia, può diventare un'attività problematica con conseguenze negative anche gravi".



