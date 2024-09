Toscana, parte da Rsa vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid

Al via in Toscana la campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid-19. Da domani, 1 ottobre, sarà la volta degli ospiti delle Rsa, a cui medici di medicina generale e personale delle Asl offriranno gratuitamente i due vaccini.

Da domani, spiega una nota della Regione, ci si potrà prenotare anche sul portale regionale (su prenotavaccino.sanita.toscana.it) per vaccinarsi in un centro delle Asl, mentre chi ha più di 60 anni potrà farlo pure in una delle farmacie convenzionate che aderiscono. Dal 7 ottobre invece potranno vaccinarsi presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia o pediatra, sempre senza spese, tutti gli assistiti con almeno sessanta anni di età e tutti coloro che rientrano tra i soggetti a cui il Ministero raccomanda la vaccinazione.

"Con ottobre in Toscana parte la campagna di vaccinazione congiunta antinfluenzale e contro il Covid- 19 - commenta l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. E' proprio grazie alla vaccinazione che riusciamo a tutelare la salute delle persone più a rischio e, insieme a loro, anche il nostro sistema sanitario che, durante i picchi influenzali, è sottoposto a una forte pressione sui pronto soccorso. Un grazie ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, il cui contributo è fondamentale per raggiungere questo obiettivo".

La scelta a chi offrire il vaccino gratuitamente, conclude la Regione, è stata fatta con l'obiettivo di prevenire mortalità, ospedalizzazioni e formi gravi di malattia nelle persone più esposte, oltre a proteggere chi lavora per il sistema sanitario pubblico e la donne in attesa di un bimbo.





