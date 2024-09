Sportello digitale della sanità, debutto toscano a Radicondoli

A Radincondoli, comune di meno di mille abitanti in provincia di Siena, la Regione Toscana tiene a battesimo un progetto pilota che in futuro, si spiega, potrà allargarsi ad altri borghi di aree interne: lo sportello digitale della sanità.

Nei paesi dove non esiste fisicamente uno sportello amministrativo di distretto sanitario o come nel caso di Radicondoli l'ufficio apriva oramai solo una mattina a settimana, il lunedì, con lo sportello digitale parte invece un servizio che consentirà di poter prenotare, ad esempio, un appuntamento dalle 9 alle 17, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Spiega la Regione: "Se l'utente non è in grado di risolvere da solo il problema con app e servizi online, sarebbe costretto a spostarsi altrove. L'informatica e la telematica corrono però in aiuto": in una stanza all'interno dei locali del distretto socio sanitario, in via Battisti 5, dietro il palazzo comunale, "grazie a uno schermo di 55 pollici, internet con la fibra ottica e una telecamera il cittadino, comodamente seduto, potrà dialogare con un operatore connesso da remoto. Come se fossero fisicamente l'uno davanti all'altro, in telepresenza. Lo sportello digitale potrà essere utilizzato come Cup per prenotare visite e prestazioni, per disdire o spostare un appuntamento, per pagare con PagaPa il ticket, per scegliere o revocare il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, ma anche per stampare il referto di un'analisi, verificare le esenzioni o altre pratiche burocratiche". Inoltre, entro la fine della anno "si potranno effettuare anche visite mediche a distanza e consulti, grazie alla piattaforma unica regionale di telemedicina finanziata in ambito Pnrr con la misura 6 dedicata alla salute". Per usufruire del servizio dello sportello digitale occorrerà prenotarsi: si potrà farlo su un portale dedicato, all'indirizzo sportellodigitale.sanita.toscana.it, da casa o dallo smartphone, oppure recandosi di persona alla bottega della salute o allo sportello comunale.

"Un modo concreto per dare corpo al concetto di Toscana diffusa - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani - dove tutti i cittadini, indipendentemente da dove abitano, possano contare sugli stessi servizi e facilità ad accedervi".

"Da Radicondoli - aggiunge l'assessore alla salute della Toscana Simone Bezzini - oggi parte un progetto pilota che dà una risposta concreta alle comunità che abitano lontano dai grandi centri urbani. Si tratta di una sperimentazione, al termine della quale misureremo i risultati, ma l'obiettivo è estenderla ad altre realtà". Il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, ringrazia e commenta: "Tutto questo è possibile grazie ad un uso intelligente della tecnologia, grazie alla lungimiranza di chi sa impiegarla per creare servizi e di chi, come questa comunità, ha inserito la fibra ad velocità, con la collaborazione di Terre Cablate, all'interno dei corrugati del teleriscaldamento".



