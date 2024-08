In Toscana aperture straordinarie centri per donare il sangue

Il sistema sanitario della Toscana ha programmato una serie di aperture straordinarie, anche la domenica, dei servizi trasfusionali dove donare plasma, sangue e piastrine. L'estate, spiega la Regione, è il momento più delicato dell'anno: i bisogni rimangono costanti, ma le donazioni diminuiscono. L'elenco dei luoghi dove è possibile andare a donare è disponibile sul sito della Regione (https://www.regione.toscana.it/-/strutture-trasfusionali) dove si spiega anche come prenotarsi.

La donazione di sangue, ricorda la Regione, è aperta a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Occorre avere almeno 18 anni e non più di 70, buona salute, corretti stili di vita e un peso di almeno 50 chili. La presenza di alcune patologie, di terapie in corso, viaggi recenti o interventi possono comportare l'esclusione permanente o la sospensione temporanea dalla donazione. Si può donare ad intervalli di tre mesi (ma non più di due volte l'anno per le donne in età fertile).

"Un ringraziamento a tutti gli attori del sistema sangue che nei mesi estivi, i più delicati quando si parla di donazioni, non si risparmiano venendo incontro alle esigenze dei donatori con orari più flessibili ed estesi", commentano il presidente Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. I numeri della Toscana, conclude la Regione, sono incoraggianti: nell'estate dell'anno scorso non si sono registrate emergenze e il sistema ho operato in autosufficienza.

Ma questo non deve far venire meno l'impegno anche perché la sfida più importante è il ricambio generazionale: i donatori invecchiano e chi, tra 18 e 45 anni, li dovrebbe sostituire diminuisce, non solo per il calo demografico dei giovani rispetto agli anziani. Dopo la pandemia, il 2023 è stato un anno di ripresa. In Toscana sono state superate le 206mila donazioni e anche il trend registrato nei primi mesi del 2024 è positivo.





