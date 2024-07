Sanità, nuovo polo odontoiatrico a ospedale di Grosseto

Inaugurato negli spazi dell'ex blocco operatorio dell'ospedale Misericordia di Grosseto un nuovo polo odontoiatrico. L'apertura, spiega L'Asl Toscana Sud est consente di aumentare le prestazioni in favore della cittadinanza e migliorare l'accessibilità per i pazienti ricoverati o in barella che accedono alla cure.

Gli spazi, aggiunge la Asl, sono più che raddoppiati e le apparecchiature sono dotate dei più recenti accorgimenti tecnologici. Grazie a queste nuove dotazioni sarà possibile aumentare le sessioni di lavoro e quindi verrà agevolato lo scorrimento delle liste d'attesa. Obiettivo del nuovo Polo è quello di centralizzare i servizi, aumentare le sinergie e rafforzare la risposta nei confronti degli utenti. I lavori sono stati finanziati con risorse aziendali, l'importo è di circa 250.000 euro per gli interventi strutturali e altri 80.000 per le nuove dotazioni tecniche.

"Poco meno di un anno fa in Toscana si costituiva la prima rete pubblica odontoiatrica - commenta l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini - Vedere oggi operativo un polo odontoiatrico come questo all'ospedale Grosseto, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e dotato di tutti gli standard per offrire risposte sempre più appropriate di fronte alle urgenze e alle esigenze delle persone vulnerabili, è una soddisfazione. Quella toscana è una delle esperienze di odontoiatria pubblica più avanzate d'Italia e interventi come questo contribuiscono a proiettarla nel futuro". "Oggi si compie un processo di cambiamento di grande rilevanza - dichiara il direttore generale dell'Asl Toscana Sud est, Antonio D'Urso - una gestione efficiente delle cure odontoiatriche è fondamentale per garantire un'offerta sanitaria di livello".



