Immunologia, apre a ospedale Meyer la 'Stanza Ricca'

Inaugurata oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze la 'Stanza Ricca', un ambulatorio per bimbi con difetti congeniti del sistema immunitario. E' uno spazio tutto arredato a misura di bambino e con tanti colori, come lo avrebbe voluto Riccardo, un piccolo paziente affetto da una forma molto rara di immunodeficienza congenita, morto due anni fa.

I suoi genitori, mamma Francesca e babbo Simone, spiega in una nota l'ospedale, hanno deciso di portare avanti un progetto in suo nome in collaborazione con la Fondazione Meyer.

"Attraverso la nostra avventura al Meyer - spiegano i genitori - vorremmo aiutare il reparto di immunologia a dare risposte sempre più puntuali ai piccoli pazienti e migliorare la permanenza in ospedale dei bambini affetti da immunodeficienza e delle loro famiglie".

"La stanza Ricca - spiegano i dottori del reparto - è un progetto che nasce per rendere magico e grintoso uno spazio di isolamento in cui bambini che nascono con un difetto del sistema immunitario possano vivere la cura respirando l'energia di Riccardo, una ricchezza straordinaria. Attraverso questo spazio vogliamo tenerlo con noi, per noi, ma anche per tutti i bambini presenti e futuri abitanti di questo spazio a lui dedicato". Il servizio di immunologia dell'Aou Meyer Irccs, si spiega ancora, è stato il primo centro italiano in cui è stato messo a punto lo screening neonatale per le immunodeficienze con cui il Meyer riesce a fare diagnosi precoce di malattia rara in un bambino ogni 9.000 nati. Una incidenza maggiore rispetto a quanto si credeva prima di cominciare con questa esperienza. Attualmente il servizio di Immunologia dell'Aou Meyer Irccs segue circa 450 piccoli pazienti.



