Parlare di emozioni, incontri per adolescenti al consultorio

Parlare di emozioni, amore, amicizia e di sessualità ritrovandosi in gruppo tra adolescenti nei consultori giovani di Livorno, Lucca e di altri comuni. E' ConosciAMOci, ciclo di quattro incontri estivi al via in questi giorni, organizzato dalla Asl Toscana nord ovest per affrontare preoccupazioni, dubbi e incertezze tipiche di chi ha tra i 15 e i 19 anni, questa la fascia di età a cui l'iniziativa è riservata. Un attività promossa nell'ambito di Go to Health, progetto della Asl, finanziato dal fondo ministeriale per la promozione del benessere e della persona e finalizzato a promuovere l'accesso ai servizi psicologici dell'adolescenza, che coinvolge tutti i consultori dell'Azienda Usl Toscana nord ovest.

Gli incontri ad accesso gratuito (solo per motivi organizzativi è necessario iscriversi inviando una email al consultorio di riferimento che li ospita) hanno una durata di due ore ciascuno: attraverso il confronto tra i ragazzi che partecipano e le attività di gruppo condotte da psicologi, si parlerà di relazioni, amicizia, amore e di sessualità, favorendo dialogo e socializzazione. "Da sempre il Consultorio giovani offre servizi specificatamente dedicati alla fascia d'età giovanile ora estesa tra i 13 e i 25 anni - spiega Rosa Maranto, direttrice della Uoc attività consultoriali dell'Azienda Usl Toscana nord ovest -: fornisce assistenza e consulenza su problemi legati alla sfera sessuale, alla contraccezione, alla vita affettiva e relazionale mettendo a disposizione professionalità diverse come ginecologo, ostetrica, psicologo e assistente sociale. Il progetto in partenza in questi giorni offre una nuova possibilità di trovare sostegno psicologico, individuale o di gruppo, per promuovere il benessere e così affrontare preoccupazioni, dubbi e incertezze tipiche della fascia adolescenziale". Sul progetto Go to health e ConosciAMOci spiega ancora Maranto: "In Toscana da tempo esiste una rete capillare di consultori giovani: solo nel territorio della nostra Azienda sono 18 e l'anno scorso sono stati circa 5.000 gli utenti sui 7.700 complessivi appartenenti a questa fascia d'età considerati anche i consultori familiari. E sono in crescita". Il motivo? "Sicuramente un forte input, sei anni fa, lo ha dato la delibera della Regione sulla contraccezione gratuita: rispetto al 2018 nel 2023 l'accesso dei giovani è aumentato di circa 1500 unità e questo incremento si è avuto su tutto il territorio regionale ".

C'è poi stata la pandemia: dopo il Covid "è cresciuta la richiesta di aiuto psicologico, un fenomeno non solo toscano. E comunque più in generale è innegabile un cambiamento rispetto ad anni fa, del contesto in cui vivono i giovani, del vissuto rispetto alla sessualità, l'affettività, l'identità di genere, delle situazioni di particolare disagio anche in ambito familiare". Dall'attività con le scuole, quello che i ragazzi hanno evidenziato come bisogno "molto forte" è stata poi la richiesta "di avere un posto sicuro dove parlare ed essere ascoltati. Così è nato ConosciAMOci: gli incontri sono tenuti da psicologi ma sono a disposizione anche tutti gli altri operatori: i consultori hanno infatti come loro punto di forza quello di poter contare su un'equipe multidisciplinare, oltre al fatto che l'accesso è sempre libero e gratuito, senza necessità di richiesta medica. Viene garantita accoglienza e una prima consulenza e chi ha meno di 18 può rivolgersi al consultorio giovani anche senza essere accompagnato dai genitori".



