Scuola cani guida di Scandicci, open day il 21 ottobre

La Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana apre le sue porte di Villa Martini, a Scandicci (Firenze), per far conoscere al pubblico le sue attività e quelle della Stamperia Braille. L'open day, sabato 21 ottobre, dalle 10 alle 18.

Il via alla giornata l'illustrazione del programma di affidamento dei cuccioli destinati a diventare cani guida e cani da allerta medica (riproposto anche alle 14.30) per proseguire con giochi, intrattenimenti e premi per bambini e adulti (dalle 10.30). La Scuola toscana, che ha sede in via dei Ciliegi 26 a Scandicci, unica istituzione pubblica di questo tipo al mondo, si avvale della collaborazione di famiglie volontarie per educare e far socializzare i propri cuccioli di Labrador o Golden retriever, destinati a diventare cani guida per le persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità che ne faranno richiesta e cani da allerta medica per bambini con diabete. Il progetto di affidamento dura circa un anno, nel corso del quale le famiglie che decideranno di adottare un cucciolo lo aiuteranno, grazie al costante supporto garantito dagli istruttori della Scuola, nel percorso di educazione e socializzazione oltre che a fronteggiare le diverse situazioni che potranno incontrare in un ambiente cittadino. Tutte le spese per il mantenimento e la cura veterinaria del cane sono a carico della Regione. Nel pomeriggio, alle 15, è previsto l'intervento dell'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli.

Come ogni anno, nel corso dell'open day verranno offerte al pubblico dimostrazioni pratiche di lavoro degli istruttori che spiegheranno, in modo particolare, in cosa consiste il metodo di addestramento 'gentile'. Ci saranno poi momenti dedicati all'illustrazione dei progetti della scuola e degli interventi più significativi realizzati dalla Stamperia Braille. Previste anche testimonianze di alcuni degli allievi della Scuola con disabilità motoria. Tra gli allievi non vedenti la mattina, dalle 11 in poi, ci sarà lo spazio per ascoltare la testimonianza di Elena, Federica e Paolo. Dalle ore 15.45, un'altra allieva mostrerà che cos'è la 'pole dance' coinvolgendo i visitatori. Tutti poi invitati a ballare con gli amici di 'Se mi aiuti ballo anch'io'.



