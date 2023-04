Sla, da Toscana 2 mln per assistenza domiciliare a malati

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Oltre 2 milioni di euro a supporto dell'assistenza domiciliare per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Li ha deliberati la Giunta regionale toscana nella sua ultima seduta su proposta dell'assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

Grazie a questo intervento, spiega la Regione in una nota, verrà attribuito un contributo mensile di 1.650 euro da destinare al sostegno della persona e della sua famiglia attraverso la contrattualizzazione di un assistente personale.

Il contributo sarà erogato, in continuità con il passato, ai 206 beneficiari attuali e a tutti coloro che si dovessero trovare nella stessa situazione, cioè in uno stato avanzato della malattia. L'assistente, scelto direttamente dall'assistito o dalla famiglia, potrà essere un familiare o un'altra persona. Il fondo di oltre 2 milioni di euro sarà distribuito alle Asl che provvederanno poi a erogare il contributo ai destinatari.

"La Sla è una malattia purtroppo gravemente invalidante.

Questo contributo aiuta le persone malate a potersi curare restando nel proprio contesto familiare", dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Il contributo ai malati di Sla - sottolinea Spinelli - apre di fatto l'attuazione del Piano triennale per le non autosufficienze che abbiamo recentemente approvato; e lo fa basandosi su uno dei suoi capisaldi: l'attenzione ai bisogni della persona e la necessità di salvaguardare il più possibile la sua autonomia e la sua qualità di vita, in questo caso attraverso la permanenza nel proprio domicilio e nel proprio ambiente di relazioni familiari".

