Sondaggio Ordine Firenze, un medico su 2 parla pazienti via Wa

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Oggi 8 medici su 10 hanno un contatto con gli assistiti tramite smartphone, e la pandemia ha incrementato l'uso di app di messaggistica con i pazienti per il 47,6%: oggi un dottore su due comunica coi pazienti via Whatsapp. E' quanto emerge da un sondaggio condotto nel 2022 su oltre 1.500 professionisti dall'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Firenze, presentato oggi in occasione dell'evento 'La Messaggistica Istantanea nell'esercizio della Professione Medica', tenutosi nel capoluogo toscano.

Whatsapp è l'app di comunicazione in assoluto più utilizzata (dall'84,3%). Gli sms tradizionali sono mandati dal 50,9 dei medici, mentre solo il 14,5% usa Telegram o Messenger. Dal sondaggio risulta che Whatsapp viene sfruttato per comunicare con i pazienti dal 53,9% dei medici, per fissare appuntamenti dal 39,8%, per inviare prescrizioni dal 20,7%, per valutare esami e dare consigli terapeutici a pazienti dal 42% e per scambiare informazioni cliniche dei pazienti con i colleghi dal 56,1%.

Tuttavia, secondo il sondaggio, i medici spesso ritengono la messaggistica istantanea invasiva nella propria sfera privata, e il 47,7% degli oltre 1500 intervistati non ha partecipato ad un corso di formazione sul trattamento/consenso dei dati negli ultimi 3 anni. "La messaggistica tramite cellulare permette di dare in tanti casi risposte rapide e tempestive ai pazienti", afferma Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, secondo cui "è importante tuttavia non perdere di vista il confronto umano, di persona, che resta il centro di questa professione". (ANSA).