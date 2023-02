Al Meyer apre centro per il benessere di bambini e adolescenti

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - Una nuova realtà per sviluppare interventi di ricerca-azione e programmi specifici per promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli adolescenti nei loro contesti di vita, in rete con le istituzioni che se ne occupano. E' il Meyer Center for health and happiness: le sue attività saranno sostenute dalla Fondazione che porta il nome dell'ospedale pediatrico fiorentino e, a partire da domani, sarà ospitato nel Meyer health campus a Firenze.

La struttura vuole essere un punto di riferimento per le famiglie, ma anche per tutti quegli ambiti in cui i ragazzi vivono, fanno esperienze e formano le proprie personalità insieme agli adulti di riferimento e ai loro pari, cioè l'ambito scolastico, quello sportivo e culturale e la comunità in senso più ampio. Attraverso il Meyer center for health and happiness, il pediatrico Meyer, spiega la stessa Azienda ospedaliera, "vuole rivolgere, in maniera strutturata e continuativa, l'impegno che da sempre ha verso la cura e l'assistenza di bambini e adolescenti anche alle attività di prevenzione e promozione alla salute". Parola chiave felicità. Il periodo pandemico, si ricorda, ha inasprito le problematiche di salute mentale che riguardano soprattutto la fascia giovanile ed è stato osservato un aumento di ansia, irrequietezza, demotivazione e tristezza tra i ragazzi. Rimettere al centro dell'attenzione il loro benessere "rappresenta un'assunzione di responsabilità e una sfida che il Meyer center for health and happiness ha voluto raccogliere, considerandolo anche un investimento essenziale per il benessere delle nostre comunità attuali e future". Tra i principali punti caratterizzanti l'azione del Centro ci sono il coinvolgimento attivo, il potenziamento delle life skills e lo sviluppo autonomo dei ragazzi. Anche i pazienti del Meyer sono coinvolti, attraverso il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze del pediatrico Meyer, "in modo che possa essere favorito anche il confronto reciproco sui temi della salute e del benessere a partire dai propri vissuti ed esperienze, anche quelle di malattia".

A dare il via all'attività del centro domani sarà una tavola rotonda dal titolo 'La salute. La felicità', ospite Kasisomayajula 'Vish' Viswanath, direttore del Lee Kun Sheung Center for health and happiness di Harvard, struttura che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore. Con il convegno sarà inaugurato anche lo Spazio comunità, un ambiente che segna simbolicamente l'apertura del Meyer alle famiglie e ai ragazzi.

